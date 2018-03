Minorenni adescate sui social, dieci casi in due mesi. È allarme

di Susanna Salvador

PORDENONE - Sono giovanissime, dai 13 ai 16 anni, adulte nell'aspetto ma ingenue nei rapporti interpersonali e quindi facili prede di chi, nascosto dietro un falso account, si finge loro coetaneo, piano piano conquista la loro fiducia e, una volta ottenuta, si fa spedire foto prima innocenti e poi via via più hard, fino ad arrivare al ricatto.Adescamento, un reato in aumento esponenziale, favorito anche dai social e dall'età sempre più bassa dei giovani che passano ore e ore su Facebook piuttosto che su Instagram, senza alcun controllo da parte degli adulti. E la prova di ciò sta proprio nel numero di denunce e di segnalazioni che arrivano alla Polizia postale di Pordenone, più di una decina dall'inizio dell'anno. A presentarle, ovviamente, sono i genitori delle ragazzine, tutte minorenni che, quando si rendono conto di essere state travolte da una vicenda più grande di loro, chiedono aiuto a mamma e papà. Anche se oramai a quel punto il rischio più grande è che le loro foto hard stiano ormai navigando in rete o su Instagram.Non è un compito impossibile risalire all'identità dell'adescatore, seppur coperta da un falso profilo. Tanto che, finora, sono stati tutti identificati e denunciati.