Entra in gelateria e semina panico brandendo un grosso coltellaccio

di Paola Treppo

PORDENONE -inin piazza Cavour dove un uomo si è messo a minacciare il titolare del pubblico esercizio e alcuni giovani clienti con unda cucina intorno alle 23 di ieri. Impaurito dall'atteggiamento violento dell'avventore, che aveva bevuto un po' troppo, il responsabile della gelateria ha chiamato il Nue 112 e sul posto, dopo poco, è arrivata una pattuglia della polizia di Stato. Nel locale c'era un ragazzo italiano di 19 anni che era uscito di senno e che, nel frattempo, era stato bloccato da un poliziotto libero dal servizio.Alla vista degli agenti della squadra volante, il 19enne non si è calmato: li ha spintonati, è riuscito a uscire dalla gelateria e si è messo a correre, sperando di non essere preso., dopo poche centinaia di metri è stato bloccato e portato in questura; è statoper resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, porto abusivo di oggetti atti a offendere e ubriachezza. Il coltello è stato posto sotto sequestro. Nella giornata di oggi, lunedì 11 giugno, sarà processato per direttissima.