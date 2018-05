Militare americano 22enne ubriaco alla guida: via la patente dell’Illinois

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUGNERA e AVIANO (Pordenone) -22enne ubriaco alla guida: via la patente dell'Illinois. A finire nei guai un giovane in servizio nella base militarediche è stato pizzicato in stato di ebbrezza lo scorso venerdì 25 maggio, poco dopo le 3.30, mentre era alla guida di una auto Nissan Primera.Il ragazzo, che vive a, è stato fermato per un controllo in via IV Novembre, a Fontanafredda, dai militari della aliquota operativa Radiomobile dei militari dell'Arma della Compagnia di Sacile. Sottoposto all'alcoltest, il militare americano è risultato positivo ed è statoa piede libero. I carabinieri gli hanno subito ritirato anche le due patenti che aveva con sé: quella della base Usaf e quella rilasciata dalle autorità dello Stato dell’Illinois. L'auto è stata affidata a una terza persona.