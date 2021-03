Sul fuoristrada durante il coprifuoco e totalmente ubriachi: guai seri per quattro militari americani di Aviano

AVIANO - Due multe in tre ore: è il poco invidiabile primato di due militari americani in servizio alla Base Usaf di Aviano (Pordenone), che sono stati sorpresi a bordo di un potente fuoristrada, durante il coprifuoco ed anche in stato di ubriachezza.

Militari Usa ubriachi

Il primo controllo dei Carabinieri è avvenuto ieri, alle 22.15, ad Aviano, dopo che la Jeep aveva imboccato una rotatoria in contromano. Alla guida c'era un 21enne che si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest ed è stato denunciato alla Procura, con conseguente immediato ritiro delle patenti (nazionale e Nato). Il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario, un altro militare americano, di 24 anni, che sedeva sul posto del passeggero. Entrambi sono stati sanzionati con 400 euro di multa per violazione della normativa anti-Covid. Attorno all'una della scorsa notte, a Polcenigo, un'altra pattuglia dei Carabinieri ha fermato nuovamente il veicolo: alla guida c'era sempre il 21enne. Medesima la trafila seguita: alla presenza di un interprete si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest ed è scattata la seconda denuncia. Questa volta, tuttavia, non è stato possibile affidare l'auto al proprietario, perché anch'egli era in stato di evidente alterazione alcolica. Il veicolo è stato allora recuperato da un carro attrezzi. Il conducente, privo di patente, poiché già ritirata, dovrà pagare una sanzione che può arrivare a oltre 8 mila euro. La stabilirà la Prefettura, a cui è stata indirizzata la segnalazione. Entrambi i militari dovranno anche saldare una seconda multa per violazione del coprifuoco.