Schianto nella notte muore militare americano di 21 anni

ROVEREDO IN PIANO - Un militare della base Usaf di Aviano, Fred Douglas Abrams IV, 21 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Ieri sera, giovedì 14 maggio, alle 23.15, mentre percorreva via IV Novembre a Roveredo in Piano, ha perso il controllo della sua BMW. Si è schiantato contro una recinzione e, dopo aver abbattuto un palo del telefono, ha finito la corsa abbattendo un altro muro di recinzione.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. A ricostruire la dinamica dell'incidente è stata la Polstrada di Spilimbergo. Ultimo aggiornamento: 14:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA