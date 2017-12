Bloccato nella neve a -8: in auto â€‹militare, moglie, tre bimbi e suocera

PIANCAVALLO - I carabinieri stazione Aviano, impiegati nel servizio di vigilanza e soccorso sulle piste da sci sul comprensorio sciistico di Piancavallo (Pordenone), hanno fatto soccorrere lungo la via Barcis un militare statunitense, F.M.C., 23 anni, che a bordo della propria autovettura era rimasto bloccato dalla neve alta in una strada chiusa al traffico. Visto che con il mezzo di servizio il luogo era irraggiungibile, è stato utilizzato uno spazzaneve della ditta Snua, privo di lama anteriore, con cui è stato raggiunto l'automobilista a circa 5 km dall'abitato di Piancavallo in direzione Barcis.



Sull'auto, insieme al militare vi erano la moglie e i tre figli minori nonché la suocera. Tutti sono stati trasportarti a bordo dello spazzaneve, in tre diversi viaggi, a causa della limitata capienza del mezzo, presso un albergo di Piancavallo dove sono stati riscaldati e rifocillati in attesa di essere riaccompagnati a casa con un taxi nel frattempo chiamato. Al momento dei fatti sul luogo vi era una temperatura di -8°.

