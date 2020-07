Tre richiedenti asilo positivi al Covid in Friuli Venezia Giulia, partito il tracciamento

TRIESTE - Tre richiedenti asilo sono risultati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. I migranti, arrivati nei giorni scorsi dalla Rotta balcanica, si trovano regolarmente in isolamento nella struttura contumaciale di Tricesimo, in provincia di Udine. Riccardi a fronte di altri tre contagi "importati" ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per aumentare i controlli alle frontiere orientali della regione. Il quarto contagiato è invece un cittadino italiano che arriva da un'altra regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA