Morto Roberto Cao, aveva 66 anni. Una vita dedicata ai commercianti

di Michelangelo Scarabellotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Lutto nel mondo del commercio. Nella notte tra domenica e ieri è morto, aveva 66 anni. Era presidente del Confidi provinciae, nonché titolare di alcuni negozi. Molto conosciuto anche perché a Sacile, ma non solo, si era impegnato in politica. È stato colpito da una malattia che in poche settimane se l’è portato via.