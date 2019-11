Maltempo in arrivo in Fvg: a Pordenone martedì 19 chiuse tutte le scuole

Nuova ondata diin arrivo in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, ha diramato un'allerta meteo di color "giallo" per criticità idraulica, da oggi fino a mercoledì alle 12, su gran parte della regione. Domani sono previste, meno probabili a Trieste.oltre i 1700 sulle Prealpi, 1400 sulle Alpi con oscillazioni. Sulla costa soffieràda est o sud-est moderato. In serata le precipitazioni si attenueranno.Intanto questa mattina sono stati segnalati allagamenti nei comuni di Pontebba , Osoppo, Tarvisio, Pagnacco e alberi abbattuti a Ruda, Attimis, Montenars. Prosegue il servizio di piena sui fiumi Tagliamento, Meduna e Livenza. I livelli di tutti i fiumi - assicura la Protezione civile - sono costantemente monitorati. Nella mattinata le chiamate registrate al servizio del Nue 112 legate al maltempo sono state una cinquantina per allagamenti.