Meteo. Maltempo in Friuli Venezia Giulia: piogge forti e temporali, Bora sulla costa

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta di color arancione per criticità idrogeologica e idraulica a causa delle forti piogge e temporali previsti nelle prossime ore . L'avviso, valido per domani, riguarda in particolare la parte occidentale della regione; nel resto del Fvg lo stato d'allerta è giallo.

Oggi in serata e nella notte sono probabili piogge più estese e abbondanti sulla fascia prealpina. Domani di notte e al mattino sono attese piogge temporalesche da abbondanti a intense, specie a ovest, anche molto intense sulle Prealpi; piogge moderate sulla costa con Scirocco sostenuto. In giornata rovesci e temporali sparsi e sulla costa soffierà Libeccio. Possibili mareggiate. In quota soffierà vento da sud-ovest sostenuto.

Mercoledì saranno probabili ancora rovesci e temporali con piogge più intense su pianura e costa. Al mattino soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto sulla costa e anche in quota, dal pomeriggio-sera soffierà Bora da sostenuta a forte, specie sulla costa.

Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare diffuse situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità specialmente sulle Prealpi Carniche, innalzamento dei principali corsi d'acqua, vento sostenuto e mareggiate sulla costa.