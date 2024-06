I Metallica dal vivo all'Ippodromo di Milano cantano “Acida” dei Prozac+

Dovevano studiare come realizzare un omaggio all'Italia durante il loro concerto di Milano, e nel pomeriggio dell’evento hanno pensato a una soluzione molto lontana da quelle generalmente scelte dai cantanti stranieri che suonano su un palco italiano. Una cover un po' improvvisata, provata solo due ore prima del concerto, ma che ha fatto saltare tutto l'Ippodromo di Milano: “Acido Acida” dei pordenonesissimi Prozac+, gruppo ormai sciolto di cui era leader Gian Maria Accusani, che attualmente suona con i Sick Tamburo.

I Metallica, supergruppo metal in tour in questi giorni in Europa, hanno scelto una canzone simbolo: mercoledì sera, dopo una prima parte del concerto dedicata ai loro più grandi successi, Robert Trujillo ha cominciato a raccontare, dal palco: "Questo pomeriggio stavamo pensando: che cover potremmo fare di una band italiana?". La risposta è arrivata subito dopo: con Kirk Hammett ha fatto partire le note di Acida, la canzone più famosa dei Prozac+, datata 1998. Il video dalla pagina Facebook Long live rock 'n roll. La sorpresa ancor più grande è stato anche il fatto che con il testo stampato due ore prima su un foglio hanno anche cantato e il pubblico li ha naturalmente immediatamente seguiti, rendendo omaggio alla band pordenonese dei Prozac+, fondata da Gian Maria Accusani assieme a Eva Poles e a la bassista Elisabetta Imelio, scomparsa prematuramente nel 2020, che era anche istruttrice di nuoto alla Gymnasium.

“Acido acida” è il brano che da il titolo al secondo album del gruppo, pubblicato dalla Emi nel 1998 e considerato il più importante, anche per il successo di dimesioni nazionali che ha avuto. Un album che ha venduto, all’epoca, oltre 170.000 copie, conquistando il disco di platino e stabilendo un nuovo record per il genere musicale da loro proposto in Italia. Il singolo Acida ha avuto, in quell’anno, un'incessante rotazione, sia per radio che sulle Tv musicali, creando un vero e proprio tormentone. L'album è attualmente presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo la rivista Rolling Stone Italia, alla posizione numero 98. Un progetto che aveva solide basi nell’esperienza del Great Complotto: Accusani aveva suonato nei Futuritmi con Davide Toffolo, con il quale condivide la passione per il disegno.

