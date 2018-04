Messaggi hot alla 12enne: animatore pedofilo condannato a un anno

PORDENONE - Estate 2015, una 12enne trascorre le vacanze in un villaggio turistico di Bibione assieme ai genitori. L’ultimo giorno va a salutare gli animatori: c’è anche il fotografo Salvatore B., 29 anni, siciliano di Messina. L’adolescente è già in auto, diretta verso Milano, quando sul telefonino cominciano ad arrivarle messaggi Whatsapp a sfondo sessuale. È il fotografo: è riuscito ad avere il numero del cellulare della minore e le manda messaggi hot. Processato per adescamento di minorenne, ieri il 29enne è stato condannato a un anno di reclusione.



L’ex fotografo non era presente. Dopo le indagini è irreperibile: a denunciarlo furono i genitori della 12enne. La figlia, sconvolta, non aveva il coraggio di confidarsi. Ne parlò però con l’amica del cuore, a cui girò i Whatsapp prima di cancellarli. La coetanea si rese conto che il mittente era un pedofilo: «Devi dirlo subito a tua madre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA