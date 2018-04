Attaccato da rapace, piccolo merlo finisce in acqua

di Paola Treppo

PORDENONE -salvato dai pompieri nel fiumedopo che il piccolo volatile era statoda un. È stato recuperato piuttosto malconcio dai vigili del fuoco di Pordenone questa mattina, venerdì 20 aprile.Le squadre dei pompieri erano usciti sulNoncello per un addestramento di mantenimento delle abilità nautiche e di soccorso acquatico. Durante lala squadra in addestramento ha soccorso il piccolo merlo che era caduto in acqua dopo un agressione da parte di un rapace.Dopo aver tratto in salvo l'uccellino, le squadre che si stavano addestrando in acqua sono state allertate dal Comune di Pordenone per un sopralluogo lungo il corso. I pompieri hanno monitorato in particolare un tratto di alveo fluviale ostacolato da unche è stato rimosso.