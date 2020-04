Il mercato cittadino riapre il 6 maggio, da giovedì 30 l'ecocentro

PORDENONE - Il mercato cittadino riapre mercoledì 6 maggio, ma solo per gli ambulanti che vendono alimentari e affini, tipo frutta e verdura. Giovedì 7 maggio riparte anche il mercato di quartiere di Torre (si tiene la mattina) e venerdì 8 quelli del Sacro Cuore (mattina) e Villanova (pomeriggio), sempre e solo per le bancarelle di alimentari.



A darne comunicazione è stato il sindaco Alessandro Ciriani nel consueto video sui social con cui informa la cittadinanza durante questa lunga emergenza. I cimiteri rimangono chiusi, «una circolare del Ministero della salute non ne permette la riapertura», ha precisato il sindaco. Restano chiusi in questi giorni anche i parchi. Riapriranno lunedì 4 maggio, «ma la disposizione è chiara - ha puntualizzato Ciriani - saranno luoghi di transito e non di stazionamento. I sindaci sono obbligati a far rispettare le norme e noi lo faremo con i nostri volontari».



L'ecocentro riaprirà da giovedì 30 aprile su appuntamento, tutti i giorni. È necessario prenotarsi al numero verde 800 50 10 77. Da lunedì 4 maggio verrà riattivato anche il servizio di ritiro di rifiuti ingombranti. «È un servizio sottoutilizzato e invito i cittadini a farne uso è l'appello di Ciriani - ci si libera dei rifiuti ingombranti evitando di abbandonarli e contribuendo a mantenere la città più pulita». Ultimo aggiornamento: 19:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA