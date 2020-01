Il mercato "cancella" cento parcheggi, sarà un incubo trovare un posto

PORDENONE La rivoluzione ha un prezzo, e a pagarlo sarà chi non troverà più posto per parcheggiare l’auto in centro a Pordenone il mercoledì e il sabato. Il “lato oscuro” del trasferimento del mercato, “sfrattato” da piazza della Motta e dintorni per far posto al cantiere che partirà a febbraio, è la scomparsa - a cascata - di circa un centinaio di posti auto a pagamento nell’area che partendo da piazza Risorgimento si estende su viale Cossetti e via Trieste. Siamo nel cuore della città, dove già nei giorni “normali” è difficile trovare uno spazio libero. Ma da domani i problemi aumenteranno, perché per far posto alle bancarelle saranno chiusi due lati di piazza Risorgimento e saranno interdetti anche gli stalli delle due vie menzionate.



LA DECISIONE

Ieri sono comparsi i cartelli che avvisano gli automobilisti delle nuove regole: divieto di sosta con rimozione sino alle 14.30 il mercoledì e il sabato. Il cantiere di piazza della Motta avrà anche un secondo effetto: da domani, infatti, il terminal degli autobus di piazzale Ellero sarà trasferito di fronte alle Poste, nei pressi di piazza Risorgimento. Si tratta di una delle più importanti stazioni delle corriere di tutta la città. Durante i lavori di piazza della Motta e via Roma, tutte le linee non potranno servire le fermate di piazza Risorgimento (lato gelateria), viale Martelli (linea rossa, al Verdi e al Tribunale). Ma è innegabile che il problema principale riguarderà i parcheggi, dal momento che a partire da febbraio (mese dopo mese) inizieranno ad essere rimossi anche gli stalli di piazza della Motta, che scompariranno definitivamente. Il mercoledì e il sabato, quindi, il centro dovrà affrontare l’emergenza legata alla mancanza di posto per le auto.



LE RISPOSTE

«Siamo consapevoli - hanno detto l’assessore Emanuele Loperfido e la collega Cristina Amirante - che i disagi saranno notevoli, ma quando si mette in piedi un cantiere come quello di piazza della Motta, è inevitabile che le difficoltà debbano essere condivise tra tutti: amministrazione e cittadini».

Allo studio, però, ci sono alcune misure che potranno perlomeno affievolire i disagi che provocherà lo spostamento del mercato e la conseguente sparizione - per due giorni la settimana - dei parcheggi. In deroga alla disciplina relativa agli stalli a pagamento, infatti, i residenti nelle aree interessate dallo spostamento del mercato potranno usufruire di uno speciale abbonamento dedicato, che darà loro il diritto di parcheggiare (dalle 18 del giorno prima del mercato alle 15 del giorno di svolgimento) al park Rivierasca (piano zero e uno), al costo di sei euro una tantum per la tessera. I lavoratori con posto auto nelle stesse zone di cui si parlava sopra avranno lo stesso diritto riconosciuto ai residenti.



«In questo modo - hanno spiegato Amirante e Loperfido - proveremo a venire incontro a chi per lavoro o perché vive in quelle zone, deve parcheggiare dove sarà spostato il mercato settimanale del mercoledì e del sabato». Il cantiere di piazza della Motta durerà diversi mesi, e non si tratterà quindi di disagi temporanei. Sarà invece una nuova condizione alla quale il centro cittadino dovrà abituarsi. E con esso chi lo frequenta in auto.