Tagli a mense e rientri pomeridiani, genitori infuriati annunciano guerra

di Emanuele Minca

FIUME VENETO (PORDENONE) - Genitori sul piede di guerra per leche si preannunciano per lea partire dal prossimo anno scolastico. Il consiglio d'istituto non ha ancora deliberato in via definitiva, ma l'associazionegioca d'anticipo esprimendo tutte le proprie preoccupazioni sulle novità prospettate inviando una lettera ufficiale alla dirigenza dell'istituto comprensivo Bagellardo e, per conoscenza, al. «Apprendiamo con dispiacere - esordiscono nella missiva il gruppo di genitori - la decisione, che sembra essere stata assunta in maniera irrevocabile dall'istituto comprensivo, di cambiare l'orario delle scuola media eliminando il servizio mensa, abolendo i due pomeriggi di rientro per il tempo normale, riducendo a due pomeriggi il numero di rientri per il tempo prolungato e scegliendo un tempo scuola impegnativo per i ragazzi, da articolare tra le 7.55 e le 13.50 di ogni giorno».