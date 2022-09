PANTIANICCO - Trionfo delle aziende della Destra Tagliamento alla 51^ Festa della Mela in svolgimento a Pantianicco e divenuta ormai un punto di riferimento per i produttori di eccellenza della regione. La rassegna, oltre al Premio speciale Mela Friuli 2022, assegna infatti anche i riconoscimenti alle migliori aziende del biologico, della zona montana e a quella di più piccole dimensioni (superficie inferiore ai 3 ettari), oltre che ai prodotti migliori delle singole varietà di mele. E anche in questo settore le aziende pordenonesi l’hanno fatta da padrone.



IL PREMIO SPECIALE

Il riconoscimento quale migliore azienda “Premio speciale Mela Friuli 2022” è stato consegnato a “La Mela di Campagna” Società agricola di Maniago che - spiegano gli organizzatori - “si è distinta per una produzione uniforme e di qualità su tutte le varietà di melo presenti (ottima pezzatura e distribuzione ottimale). Sotto l’aspetto fito-sanitario non si sono infatti, riscontrate problematiche di alcun tipo. L’azienda spicca inoltre per aver adottato la copertura antigrandine con la contemporanea protezione anti insetto su tutta la superficie e un sistema di irrigazione di ultima generazione con possibilità di fert-irrigazione. La scelta varietale di mele da coltivare, inoltre, è stata dettata sulla base di recenti indagini di mercato che indicano quali varietà di mele sono oggi, le più richieste”.



GLI ALTRI RICONOSCIMENTI

Per l’anno 2022, ha vinto il Premio migliore azienda frutticola biologica l’Azienda agricola “Friulana” di Leonard Loesch di Chiopris Viscone, mentre migliore azienda frutticola di piccole dimensioni non superiore ai tre ettari è stata nominata l’Azienda agricola “Podrecca del Torre” di Dario Nereo di Lorenzaso–Tolmezzo, mentre per la categoria aziende montane è stata premiata l’Azienda agricola “Pussini Aldo” di Pulfero.



LE VARIETÀ

Ma è tra le “migliori cassette di mele per gruppo varietale” che la Destra Tagliamento ha primeggiato nettamente. La giuria ha infatti premiato le cassette dell’Azienda agricola La Ghiaia di Lanz Hannes di Sequals per le “Golden”; dell’Azienda agricola Martinelli Lodovico di Sequals per le “Gala”; dell’Azienda agricola Freschet Egidio e Formaini Chiara di Budoia per le “Granny Smith”; La Tiepola di Gabalin Peter di Maniago per le “Fuji”; dell’Azienda agricola Pecol Boin di Tormena Aldo di Tauriano di Spilimbergo per le mele del “Gruppo misto”; dell’Ipomis Società agricola di Maniago per le “mele a Ticchiolatura resistente”; dell’Azienda agricola Paolo Franceschinis di Mortegliano, infine, per le “mele autoctone”.



LE DEGUSTAZIONI

La manifestazione ha visto finora la partecipazione un vasto e variegato pubblico di tutte le età, proveniente dal vicino Veneto, che ha potuto degustare i piatti sfornati dalle cucine e che ha partecipato ai laboratori didattico–esperienziali sulle mele e i loro trasformati curati e condotti dagli allievi dell’Istituto “Il Tagliamento” di Spilimbergo.

La 51^ Mostra regionale della mela si conferma ancora una volta, non solo come riferimento per il mondo produttivo agricolo ma anche appuntamento allegro e festoso per salutare con i sapori del nostro territorio e tanta buona musica l’inizio dell’autunno.

La festa continua per tutto il prossimo fine settimana a partire da giovedì.