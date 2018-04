Mele friulane vendute con marchio Südtirol: tre a processo per frode

di Cristina Antonutti

SPILIMBERGO Mele friulane con marchio altoatesino. Il caso risale al 2012, quando l’Ispettorato repressione frodi durante un controllo trovò, al posto dei bollini rossi che contraddistinguono i frutti della coop Frutticoltori friulani, la FriulFruct, i bollini della Südtiroler Apfle g.g.a della provincia di Bolzano.



Adesso la vicenda è approdata davanti al giudice Giorgio Cozzarini: tre gli imputati chiamati a difendersi per le ipotesi di concorso in vendita di prodotti alimentari con segni mendaci e frode in commercio. Sono Livio Salvador, 63 anni, di San Giorgio della Richinvelda, in qualità di presidente del Cda della FriulFruct; Robert Kofler (63), residente a Monaco di Baviera, in qualità di delegato alle vendite della coop; infine, Paolo Slanzi Gamper (57) di Laives (Bolzano), socio accomandatario della Slanzi Gamper Sas, società per cui si chiede di accertare eventuali responsabilità alla pari della FriulFruct. A tutti è contestata l’aggravante.

