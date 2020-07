Parapendio precipita da 10 metri: il pilota aveva calcolato male la termica per il decollo

MEDUNO - Ha calcolato erroneamente la presenza di una termica che gli avrebbe favorito il decollo ed è precipitato al suolo da un'altezza di circa dieci metri sul Monte Valinis, procurandosi una frattura al femore.



Un parapendista tedesco di Coblenza, H. P. di cinquantadue anni è stato recuperato dalla stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico con un'operazione fulminea grazie alla presenza sul posto di alcuni tecnici di stazione ivi residenti.



La chiamata dalla SORES è arrivata poco dopo le 13 e l'operazione si è conclusa prima delle 14. I tecnici sono giunti sul punto di decollo del Monte Valinis e si sono calati una trentina di metri a piedi sotto di esso per imbarellare il ferito e trasportarlo nuovamente sulla sommità per poi affidarlo all'ambulanza, a bordo della quale c'era anche un soccorritore infermiere del CNSAS e quindi all'elisoccorso regionale atterrato in una piazzola poco distante. E' stato portato all'ospedale di Pordenone. © RIPRODUZIONE RISERVATA