Perde il controllo dell'auto, sbalzato fuori: muore all'istante a 41 anni

MEDUNO - Incidente mortale a Meduno nel tardo pomeriggio di ieri. È deceduto il 41enne di Solimbergo, Igor Dalla Torre. Era al volante di una Mazda 2, quando, per cause al vaglio delle indagini in corso, ha perso il controllo dell’auto su un rettilineo in via Spilimbergo, la strada che collega la frazione di Sequals a Meduno.

L’auto si è cappottata più volte e ha terminato la sua corsa a circa trenta metri dalla strada, in un campo fiorito, con le ruote all’aria, completamente distrutta. Nel violento urto l'uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e proiettato a metri di distanza. È morto sul colpo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, l'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri di Meduno, ma per il quarantunenne non c'era più nulla da fare.