Si lancia nel fiume e scompare: 30enne trovato cadavere dopo 6 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDUNA - Aveva lasciato l'auto a poca distanza dal ponte e poco dopo era caduto nel fiume Livenza davanti agli occhi atterriti di un testimone che ha lanciato subito l'allarme.Sono finite oggi alle 10 le speranze di ritrovare vivo lo straniero di 30 anni, residente in, che i Vigili del Fuoco di Pordenone stavano cercando da lunedì scorso: il 30enne è stato visto cadere nel fiume dal ponte di, al confine tra Mansuè, Navolè di Gorgo e Meduna.Si tratta di un lavoratore di nazionalità indiana che risiedeva a Ghirano, frazione di Prata di Pordenone, impiegato alla, azienda di Mansuè (Tv) specializzata nella componentistica per mobili, non lontano dal luogo del drammatico episodio.Le ricerche sono iniziate subito: impegnata una ventina di persone tra vigili del fuoco di Pordenone, Treviso, squadra del Soccorso Acquatico, elicottero Drago 71 del Reparto Volo dei pompieri di Bologna, Nucleo sommozzatori di Venezia e un'ulteriore squadra fluviale proveniente dal Comando di Treviso, oltre ai carabinieri di Fontanelle. In prossimità del ponte è stata individuata l'auto del giovane.