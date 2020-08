Ventiduenne rischia di annegare nel Meduna, salvato dagli amici: è in ospedale

PORDENONE - Ha rischiato di annegare. La corrente, che in quel punto del fiume è forte, lo stava trascinando a valle. Un 22enne di Castelfranco Veneto, Giacomo B. , è stato salvato da un bagnante che, sentite le urla di alcuni amici del ragazzo, non ha esitato un istante e si è buttato nel Meduna. Lo ha attraversato, sino a raggiungere la parte opposta della riva. Lì, esanime, c’era il giovane. Vicino un grupetto di giovani che lo avevano tirato fuori dall’acqua. Al ragazzo è stato praticato il massaggio cardiaco e si è ripreso. È in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA