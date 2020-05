PORDENONE - Il caso del Piemonte, cioè di una delle regioni più colpite dalla violenza della pandemia, è solo il più importante, per numeri e dimensioni. Ma ce ne sono altri, sparsi un po' in tutta Italia. I medici di base stanno iniziando a conquistare un posto in prima fila nella gestione operativa della fase due, con particolare riferimento alla possibilità di prescrivere - come fossero semplici medicine - i tamponi molecolari ai propri pazienti. E ora, sulla scia di quello che avviene già in diverse zone del Paese, anche in Friuli Venezia Giulia arriva - formale - la richiesta dei medici di medicina generale.

L'APPELLO L'Ordine dei medici della provincia di Pordenone si fa portavoce di un'istanza che diventerà regionale: «I medici di medicina generale - ha detto il presidente Guido Lucchini - siano le prime sentinelle del territorio. Chiediamo a gran voce di avere la possibilità, in tempi brevi, di poter prescrivere i tamponi molecolari da effettuare sui pazienti che seguiamo ogni giorno sul territorio. Siamo i professionisti che godono della maggior vicinanza nei confronti dei singoli cittadini: solo ascoltanto il colpo di tosse di un nostro paziente siamo in grado di capire se si tratta di una normale bronchite o di qualcosa di più. La valutazione dei sintomi è particolarmente importante in questa fase dell'epidemia, e i medici di base devono poter fare la loro parte». Dalla Regione, però, per ora non è ancora arrivata una risposta ufficiale. In Piemonte, ad esempio, i medici di medicina generale possono - in autonomia e dopo la valutazione dei sintomi - prescrivere i tamponi ai pazienti sospetti, ma anche disporre la quarantena domiciliare. Ed è quello che si chiede di poter fare anche in Friuli.

LA POLEMICA Ieri il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, è tornato a chiedere alla Regione un maggior impegno sul fronte dei tamponi. Stavolta l'attenzione è stata posta sul caso pordenonese e sull'attività di test nelle residenze per anziani: «Le case di riposo hanno vissuto e stanno ancora vivendo una situazione di estrema difficoltà - ha detto -. È necessario che ci sia massima trasparenza da parte della giunta, soprattutto sulla gestione dei tamponi. I dati illustrati nei giorni scorsi attestano che il numero di tamponi eseguiti nelle case di riposo della provincia di Pordenone è inferiore a quello delle altre realtà regionali». Ne è nata un'interrogazione «per conoscere la scansione temporale con cui, dall'inizio dell'emergenza al 30 aprile, sono stati effettuati 1.052 tamponi nelle strutture per anziani attive nel territorio di competenza dell'Asfo, 708 agli ospiti e 344 ai dipendenti. Per gestire al meglio la fase 2 è fondamentale sfruttare appieno le potenzialità dei laboratori attivi in Fvg che possono processare 3200-3300 tamponi al giorno, espandibili a 4600-4700: Asugi (Trieste e Gorizia, ndr) mille, espandibile a duemila in quindici giorni con operazione già in corso, Friuli Centrale 1800, espandibili a 2200, Friuli Occidentale tra 400 e 500. Quest'ultimo dato evidenzia che la provincia di Pordenone è penalizzata e vi è, dunque, anche la necessità di rendere la capacità di risposta più adeguata alle necessità di tutti i territori».



IN FIERA Cresce intanto l'attività di test che viene svolta nel parcheggio della fiera di Pordenone, in viale Treviso. Da tempo, infatti, vengono effettuati i tamponi negli abitacoli delle auto, ma da domani dovrebbe partire anche la fase due, quella legata ai test sierologici. Saranno svolti all'interno dei container allestiti dalla Protezione civile. L'obiettivo è quello di definire con maggior precisione il percorso del virus, sia nel tempo che sul territorio.

