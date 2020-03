FONTANAFREDDA - Sindaco soddisfatto per il comportamento e il rispetto delle norme da parte dei cittadini. La prima vera e propria domenica di #Iorestoacasa ha visto strade deserte e solo qualche persona muoversi nel corso della giornata o per portare a spasso il cane o per un minimo di movimento verso la campagna, ma nel rispetto della distanza e delle norme stabilite dalle autorità. I controlli ci sono stati, come prassi da giorni. E controlli e verifiche sono stati fatti anche e soprattutto dopo alcuni post nelle locali pagine dei social in cui si segnalava troppo movimento in alcune zone. «Sinceramente commenta Michele Pegolo - proprio in quel momento e in quell'area c'era stato più di un controllo, ma non c'era effettivamente nulla di particolarmente anomalo da segnalare».



IERI MATTINA

Rafforzate la segnaletica e gli avvisi che vietano l'uso di parchi giochi e aree pubbliche, queste sì frequentate domenica un po' più del dovuto. «Intanto spiega il sindaco ci stiamo attivando con i colleghi di altri Comuni per avere informazioni in merito anche ad alcune richieste dei cittadini, a cominciare dalla sanificazione delle strade alla luce anche delle possibili problematiche ambientali, come evidenziato anche dall'Arpa. Confermo, sentito il dirigente, che tutte le scuole chiuse sono state adeguatamente sanificate come da prescrizione delle autorità preposte».



PROTEZIONE CIVILE

Mentre continua la diffusione via altoparlanti dei messaggi preparati dalla Direzione regionale della Protezione civile, nel fine settimana e ieri sono arrivate le prime telefonate con richieste di aiuto da parte dei cittadini. Tre le richieste, due per consegna a domicilio di prodotti farmaceutici e una alla ricerca di mascherine, purtroppo ancora introvabili. Il servizio è funzionante e può essere usufruito dagli over 70 e dalle persone con disabilità.



ZONE INDUSTRIALI

Se ieri mattina tutte erano segnate da una presenza particolarmente significativa di personale, anche se inferiore rispetto ai periodi di piena produzione, già ieri pomeriggio la frequenza e la quantità di auto presenti era diminuita. Particolarmente deserta la Zona industriale La Croce dopo la chiusura di tutta la produzione ieri da parte di Mcz Group spa, azienda leader nella produzione di stufe a pellet. Qui, a salvaguardia della salute dei collaboratori, chiusa la produzione e gli uffici e attive solo alcuni indispensabili funzioni di logistica e post vendita. Rimane attiva invece Emmeti, con produzione anche a Forcate, l'altra zona industriale dove invece le attività per lo più continuano anche se in forma ridotta e con particolare attenzione alla sicurezza dei propri dipendenti, e chi può lavora da casa. Così alla Imat (Gruppo Marcegaglia) o alla Fcf, gli ampi spazi consentono di garantire postazioni di lavoro ben distanziate nella massima sicurezza e rispetto delle norme previste per Covid19. Alla Imat mensa chiusa da 15 giorni. Ridotta, ma al momento attiva, la produzione anche alla Casagrande dove si stanno completando alcune consegne, e il servizio di ricambistica. Chiusa da giovedì scorso la Grimel, azienda che opera nel campo dell'impiantistica elettrica, garantendo però la reperibilità per pronto intervento: tra i clienti aziende private, ma anche Regione e vari Comuni. Come spiegano i più: si vive un po' alla giornata, con un occhio agli approvvigionamenti e alle decisioni governative. © RIPRODUZIONE RISERVATA