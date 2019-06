​Max Calderan investito da un'auto pirata mentre si allena

di Susanna Salvador

PORDENONE - «Sono vivo per miracolo. Solo grazie alla mia preparazione sportiva e alla mia capacità di reagire rapidamente ho evitato un impatto frontale con quell'. Altrimenti non sarei qui a parlarne. Ho la faccia pestata, naso e mano fratturati, trauma cranico e botte in tutto il corpo».racconta la sua disavventura al telefono, mentre, seduto sul divano con figlio e moglie, sta guardando un film in tv, «cosa che non facevo da sette anni». Pordenonese, ma udinese di adozione, risiede a Dubai. Ieri ha postato sul suo profilo Facebook un primo piano del suo volto tumefatto dopo l'investimento, ricevendo in pochi minuti centinaia di in bocca al lupo, oltre a commenti poco gentili al pirata della strada.