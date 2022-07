Il segnale Mediaset sparisce dalle tv della montagna, lo sfogo di Corona: «Una vergogna»

«Anche i miei cristi piangono questa vergogna. I comuni con meno di 400 abitanti non potranno più vedere le reti Mediaset se non ingegnandosi a installare nuovi e improbabili antenne paraboliche. Ma come si adatteranno i vecchietti come me a dover maneggiare cinque telecomandi?». Con questo sfogo lo scrittore Mauro Corona ha denunciato - sulla sua pagina Facebook - l'assenza di segnale relativo alle reti Mediaset nei piccoli comuni del Friuli, come ad esempio Erto e Casso. Il disguido è dovuto a una riorganizzazione delle frequenze di Cologno Monzese.