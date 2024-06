SACILE - Non essere ammessi all'esame finale per il diploma è un duro colpo dopo cinque anni di scuola. Vedersi respinti una seconda volta, anzi "non ammessa", è una ferita che rimarrà a lungo aperta nella giovane ragazza ormai quasi ventenne protagonista di questa storia. Maria, nome di fantasia, ha frequentato con successo per quattro anni una scuola superiore sacilese: qualcosa si è poi inceppato in lei durante il Covid. Racconta la mamma: «La pandemia ha acuito notevolmente disagi che mia figlia aveva accusato in forma più lieve anche prima: uno stato di leggera depressione. Questa situazione ha sicuramente influito sul suo rendimento scolastico ed è per questo che dopo la prima bocciatura io e mio marito non ci siamo preoccupati. A scuola ci avevano rassicurato che ripetere l'anno sarebbe stato meglio anche per lei».

Ripreso il percorso scolastico, quest'anno la mamma di Maria si aspettava che la figlia ce la facesse. «Non c'è stato verso, con 4 insufficienze non è stata ammessa agli esami, anche se mi risulta che un suo compagno con 5 voti negativi lo sia stato». L'amarezza della signora è però soprattutto legata a quella che era stata la sua unica richiesta alle insegnanti della figlia. «Avevo chiesto che fosse aiutata, che si tenesse conto della sua situazione, invece ho l'impressione che si sia stata lasciata andare alla deriva».

A parlare non è solo una mamma, ma anche un'insegnante, dato che pure lei ha svolto in passato quel ruolo alle medie. La giovane figlia sta ora cercando di recuperare i suoi equilibri con l'aiuto di una psicologa, sostegno di cui sembrano necessitare sempre più giovani della sua età.

A scuola Maria non ce l'ha fatta a causa di 4 "buchi" (due 4 e due 5), in condotta ha avuto un 8. «Ci sono state delle incomprensioni in particolare con una professoressa, ma non ha mai creato problemi in classe». Interpellata per fornire una versione ufficiale dell'accaduto, la preside ha preferito non fornire alcuna spiegazione o ricostruzione, trincerandosi dietro l'impegno degli scrutini in corso. Sul tavolo restano dunque solo le oggettive difficoltà della giovane e l'amarezza della mamma che non ha dubbi. «Maria completerà il suo percorso di studi, ma di sicuro non rimetterà mai più piede in quella scuola. Credo che alle insegnanti spetti il compito di aiutare i ragazzi nel loro percorso di crescita, anche con umanità e comprensione che in questo caso io non ho visto».