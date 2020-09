SAN VITO - (em) «Sono passati 10 anni dal terribile giorno in cui l'amico e musicista Matteo Salata venne inspiegabilmente assassinato. Matteo rimane nella nostra memoria, nelle nostre vite, sempre. Il 20 settembre lo ricorderemo con un concerto in suo onore, a San Vito, in piazza Stadtlohn». È ancora vivo nei suoi amici più cari il ricordo di Matteo, ucciso nel 2010 nel parco del Seminario di Pordenone. Aveva solo 19 anni.



Tra i suoi amici il pittore e musicista Manuel Baldassare, sanvitese che risiede a Parigi e che assieme ad altri colleghi e amici sta promuovendo l'evento dal titolo L'assente/decennale - Concerto in memoria di Matteo Salata. A San Vito Baldassare e amici proporranno tante canzoni, tra cui alcune scritte in memoria di Salata, suo inseparabile amico, anch'egli sanvitese e batterista nel gruppo che condividevano, gli Elkann Henudo. Ad esibirsi nell'evento che si terrà in piazzetta Stadthlon (in caso di maltempo in Auditorium Zotti) a partire dalle 17, a ingresso libero, saranno diverse formazioni: a salire sul palco gli Ehcs (Elhann Henudo chaotic set), Miss Xox, Demonkeys, Intermission, Gentis Lumia, Lhaza, Simone Piva, Bevivino&tarallo, Sea John.



Baldassare ha composto nel tempo diversi brani su Matteo, di cui uno che racconta gli ultimi giorni passati assieme, la sua tragica fine, di quello che ha provato: sembra sei rimasto qui tra le mie braccia - è la parte finale del brano - ma/son troppi i mesi che/non riesco più a parlarti/compivi gli anni a/settembre il giorno sei/e il nove ti hanno ammazzato/scusami se piango un po'/ma ora che non ci sei più/ti porterò con me. All'evento del 20 settembre si accederà su prenotazione, nel rispetto delle misure anti Covid-19: per informazioni e posti chiamare il Punto Iat (tel. 0434 80251).

