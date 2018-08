Masso precipita e si schianta sull'ex provinciale: strada chiusa

VITO D'ASIO (PORDENONE) - Un masso di notevoli dimensioni è precipitato sulla carreggiata lungo la ex provinciale 1 della Val d'Arzino, in comune di Vito d'Asio (Pordenone). L'incidente si è verificato nella serata di ieri e non ha coinvolto veicoli in transito. Dopo una prima bonifica effettuata nella notte dai vigili del fuoco di Spilimbergo, l'arteria è stata chiusa precauzionalmente al traffico, in attesa della rimozione dei detriti da parte di Fvg strade, operazione che dovrebbe concludersi per il tardo pomeriggio di oggi.



Il sindaco di Vito d'Asio Piero Gerometta ha fatto sapere che la circolazione riprenderà soltanto a senso unico alternato fino a che non sarà posizionata una rete paramassi. In totale, sono circa 200 le persone coinvolte nei disagi causati dal distacco del movimento franoso: si tratta dei residenti di alcune frazioni montane e di alcuni turisti. Il collegamento con il fondovalle, per le emergenze, è comunque garantito con un tragitto alternativo che si snoda per Pradis di Clauzetto e la Val Cosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA