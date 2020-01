Revocati i domiciliari, torna libero Massimo Blasoni, fondatore di Sereni Orizzonti

UDINE - Massimo Blasoni, il fondatore del gruppo Sereni Orizzonti che gestisce decine di case di riposo in tutta Italia, è tornato in libertà. Stamattina il gip di Udine Mariarosa Persico ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Blasoni è indagato per truffa aggravata al Sistema sanitario nazionale, nell'ambito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza provinciale di Udine. L'imprenditore udinese era stato arrestato il 24 ottobre e condotto in carcere a Udine. Era rimasto in cella sino al 10 dicembre, quando il gip gli aveva concesso i domiciliari. Lo stesso giudice oggi ha ritenuto non più elevato il rischio di inquinamento delle prove e reiterazione dei reati contestati dalla Procura del capoluogo friulano. Fondamentale il ricambio avvenuto ai vertici del gruppo Sereni Orizzonti nei mesi successivi all'ondata di arresti di ottobre.

Ultimo aggiornamento: 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA