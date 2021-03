Lutto per il governatore Fedriga: è morto il papà Maurizio, aveva 74 anni

TRIESTE - E' mancato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 marzo, dopo una lunga malattia, Maurizio Fedriga, padre del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano. Aveva 74 anni,

Maurizio Fedriga era nato a Verona (come il governatore e suo secondogenito) e si era trasferito per motivi di lavoro a Trieste come dirigente di banca.

Al presidente sono giunte le condoglianze della Giunta regionale e di tutti i partiti politici.

«Il vicegovernatore Riccardo Riccardi insieme a tutto l’esecutivo e ai più stretti collaboratori del governatore, si stringono attorno a Massimiliano Fedriga per la scomparsa del papà Maurizio avvenuta nel tardo pomeriggio a Trieste».

