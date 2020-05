Senza marcio CE, la Finanza sequestra 14mila mascherine FFP2

PORDENONE - La Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato 14 mila mascherine facciali filtranti, riportanti un indicatore di efficienza « FFP2 » e marcatura «CE», prive dei requisiti di conformità e sicurezza. L'indagine è scattata nel corso di un controllo stradale di due auto, su cui viaggiavano il titolare di un'impresa pordenonese di commercializzazione all'ingrosso di prodotti sanitari, e un suo dipendente. Nei veicoli sono stati trovati scatoloni di mascherine appena importate dalla Repubblica Popolare Cinese e sottoposte alle procedure di sdoganamento all'aeroporto di Milano. L'analisi della documentazione utilizzata per la loro commercializzazione in Italia e, in particolare, del certificato di conformità - che ai sensi della normativa vigente deve attestare gli standard di qualità e sicurezza del prodotto - ha appurato che il numero identificativo apposto dal fabbricante cinese sul documento risultava riconducibile alla marcatura «CE» di un apparecchio elettrico utilizzato per «schiumare» il latte. Il legale rappresentante della ditta è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Anche la società coinvolta nell'operazione commerciale è stata denunciata all'autorità giudiziaria per «responsabilità amministrativa degli enti». © RIPRODUZIONE RISERVATA