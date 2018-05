di Cristina Antonutti

MANIAGO - Xu Xiao, 43 anni, immigrato cinese residente a Maniago, deve al Fisco 711.640 euro. La Procura di Pordenone ha ottenuto un sequestro preventivo. Xiao non presentava la denuncia dei redditi, non versava né Iva né Irpef. Il commerciante cinese aveva tre punti vendita: due a Maniago in via della Stazione e in piazza Nicolò, un terzo a Spilimbergo. La ditta, iscritta alla Camera di commercio nel 2009, era stata cancellata per cessata attività nel 2014. Xiao aveva ceduto i negozi alla moglie per 9 mila euro e 4 mesi dopo i due negozi di Maniago furono ceduti a una nuova società, la Sheng Market, intestata alla madre. Al commerciante cinese la Guardia di finanza di Maniago ha trovato anche otto fatture emesse nei confronti dello Sheng Market intestato alla madre. L’importo è di 73.823 euro e riguarderebbe la cessione di merci che in realtà non esistono. Si tratta di fatture che gli inquirenti ritengono false, emesse per operazioni inesistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA