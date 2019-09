Il marito violento latitante arrestato dove non te lo aspetti: in tribunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Quando la Procura ha emesso l'ordine di carcerazione, la Squadra Mobile lo ha rintracciato in Puglia. Non era facile individuare E.D.C., 35 anni, residente a Travesio ma in questo periodo lontano dal Friuli. Ma ieri mattina parlando con un conoscente ha detto che si trovava in Tribunale a Bari. Contattati i colleghi di Bari, gli investigatori sono riusciti ad arrestare il latitante colpito da una condanna definitiva di 8 anni, 4 mesi e giorni 20 di reclusione per di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni...