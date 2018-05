«Mio marito lasciato morire solo». L'Ulss: «Così ci miglioreremo»

di Alessandra Betto

LEGGI LA LETTERA INTEGRALE

LEGGI LA RISPOSTA DELL'AZIENDA SANITARIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - È una difesa sincera quella dell'Azienda per l'assistenza sanitaria 5 Friuli Occidentale che non si nasconde dietro a un dito. La lettera-denuncia di Carla Del Toso, di Castelnovo del Friuli , pubblicata nei giorni scorsi nella rubrica Lettere al Direttore de Il Gazzettino, raccontanel. Obiettivo della missiva, inviata al nostro giornale, ma prima ancora all'Ufficio relazioni con il pubblico dell'ospedale civile, dal quale a oggi (ieri per chi legge, ndr) non ha ricevuto risposta, è portare «una testimonianza sulla più profonda delle esperienze umane, la sofferenza e la morte», esponendo alcune «considerazioni nell'interesse di tutti, non sono certo fatte in un'ottica denigratoria»., annunciando le novità che riguardano il reparto: «Non ci sono parole per rispondere al dolore che la signora Toso descrive nella sua lettera al direttore commenta Giorgio Simon, direttore generale dell'Aas 5 per questo l'ho contattata privatamente e la nostra équipe la contatterà personalmente. Debbo invece ringraziarla per aver avuto la forza e il coraggio, anche a fronte del grave lutto, di averci scritto per raccontare i disagi e i problemi che ha incontrato. Un cittadino in grado di fare un atto simile dimostra un grande senso civico segnalando i problemi, perché altri in futuro non abbiano la stessa sorte».«È vero - prosegue l'analisi di Simon -,, troppo affollato tutto l'anno, e sempre di più. Per questo l'Azienda ha deciso due cose: la prima è di, spostando la nefrologia in un altro piano; la seconda è di assumerne due nuovi pneumologi per fare fronte al crescente carico di lavoro. In questa maniera si risolveranno almeno parte dei disagi segnalati. Altro problema è quello della. La nostra Azienda ha sviluppatoproprio perché per quanto possibile non se deve stare in ospedale quando si è in fase terminale. La vicinanza delle persone care, la propria casa o un luogo riservato come le camere dell'hospice permettono di vivere dignitosamente anche gli ultimi giorni».