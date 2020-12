MANIAGO - .

Quando il gatto non c'è i topi ballano. Una pattuglia di agenti della Polizia locale delle Valli e Dolomiti Friulane è stata pizzicata mentre stava guardando la partita di calcio in piccolo monitor sulla vettura di servizio. Un comportamento, secondo alcuni, legato all'assenza, per malattia (tampone positivo), del comandante Luigino Cancian.



A scovarli uno zelante automobilista che li ha immortalati mentre si spostavano verso il centro di Maniago, vicino alle elementari. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio e gli indizi portano a due match: Sassuolo-Inter di serie A oppure Pescara-Pordenone di serie B, trasmessi rispettivamente da Sky e Dazn. Lo scatto ha subito fatto il giro dei social, suscitando indignazione degli internauti: «Non è tollerabile che durante un servizio di pattugliamento l'attenzione degli agenti venga sviata da una partita». Qualcuno ha sottolineato il rischio di un simile comportamento visto che l'auto si stava spostando, anche se non è accertabile che il conducente la stesse guardando.

Dal Municipio, nessun commento: la vicenda è approdata sul tavolo dell'assessore e vice sindaco Umberto Scarabello che di sicuro accerterà eventuali responsabilità. Prima di mettere al rogo la pattuglia, va tuttavia ricordato che lo scatto rubato dal grande Fratello ha immortalato pochi istanti dell'attività di servizio. È possibile che chi ha sintonizzato il monitor sul match lo abbia fatto per qualche frangente, spinto dalla curiosità di conoscere il risultato. Del resto, se i vigili avessero voluto godersi in santa pace la partita, si sarebbero messi di pattuglia in un'area isolata della periferia. Invece, stavano dirigendosi verso piazza Italia - dove c'è il Comando - esattamente la zona opposta a chi intende sottrarsi ai propri doveri gustandosi la gara in tv. Chissà poi quante volte sarà capitato, alle forze dell'ordine in servizio, di sintonizzarsi per qualche frangente su Tutto il calcio minuto per minuto, alla radio, per sapere il risultato della squadra del cuore. Senza che questo diventasse un caso. (L.P.)

