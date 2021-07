Coltivava marijuana nel giardino di casa: arrestata un'insospettabile 55enne

MANIAGO (PORDENONE) - Una donna di 55 anni, di Maniago (Pordenone), incensurata, è stata arrestata dai carabinieri per coltivazione e detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. I militari avevano ricevuto diverse segnalazioni che riguardavano la coltivazione di marijuana che la donna aveva allestito all'interno del proprio giardino di casa, predisponendo anche una sorta di serra per poter meglio occultare le piante, alte quasi due metri. La perquisizione del domicilio ha consentito di rinvenire dell'altra marijuana, già essiccata, che la 55 enne aveva nascosto in diversi punti dell'abitazione. La donna è stata posta ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida al Tribunale di Pordenone. Le piante, una volta essiccate, avrebbero potuto rendere fino a 1 chilogrammo di marijuana, che immessa sul mercato del dettaglio avrebbe reso circa 15 mila euro.