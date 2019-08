Recycla, l'eroe è un elettricista: salva il collega ma è gravissimo

MANIAGO - È. L'uomo si trovava a pochi metri dal luogo della detonazione e si è letteralmente lanciato per estrarre dal macchinario interessato il collega in difficoltà. Quest'ultimo, Osvaldo Tassan, 46 anni, di Marsure di Aviano (che è risultato in regola con l'utilizzo di ogni dispositivo di prevenzione per quel tipo di lavorazione specifica), è poi riuscito a indietreggiare e a togliersi i capi interessati dal rogo, mentre le parti del corpo più importanti erano per fortuna già protette da guanti, maschera e tuta ignifuga. Tutta la scena è stata rivista dai Carabinieri e dallo Spisal, nel corso delle immediate indagini che sono scattate: nel filmato, girato dalle telecamere interne al capannone, si nota la detonazione, si vede la fiammata attingere l'intera zona e Rovedo (la cui presenza non è occasionale, vista la storica collaborazione della Spectra con la Recycla) che si protrae verso l'avianese per sottrarlo a conseguenze peggiori.