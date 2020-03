Incendio nel garage, donna si rifugia sul tetto e resta in trappola

MANIAGO - Una donna, che era rimasta intrappolata sul tetto della propria abitazione per sfuggire a un incendio, è stata messa in salvo dai Vigili del fuoco del locale distaccamento. L'episodio si è verificato questa mattina, attorno alle 10.30, a Campagna di Maniago. Per cause al vaglio dei Carabinieri, il fuoco si è sprigionato dal garage annesso all'abitazione. Una squadra di Vigili del fuoco si è concentrata sullo spegnimento del rogo, mentre la seconda ha portato in salvo l'occupante dello stabile attiguo, che era scappata sul tetto per sfuggire a fumo e fiamme.



Una volta portata in sicurezza, alla donna sono state prestate le prime cure necessarie a causa del fumo inalato e successivamente è stata affidata al personale sanitario, giunto sul posto con una lettiga, che l'ha condotta dall'ospedale di Maniago: non versa in gravi condizioni. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate verso le 12. A causa di fumo e del calore che hanno invaso tutti i locali dell'abitazione annessa al garage, i danni sono stati ingenti, pur non pregiudicando l'integrità strutturale. Ultimo aggiornamento: 18:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA