MANIAGO - Oggi e domani appuntamento a Maniago per la kermesse internazionale dedicata al mondo delle lame: non potrebbe esserci un palcoscenico migliore, visto il ruolo di capitale italiana dell'arte fabbrile, confermato di anno in anno con i riconoscimenti internazionali più prestigiosi. La 17esima edizione di Coltello in festa punterà i riflettori sulle spade, proponendo una serie di attività dimostrazioni, laboratori, animazioni che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati