SACILE - Sareste capaci di ingurgitare 20mila calorie in una sola giornata? L’impresa è di quelle difficili solo a pensarsi, ma c’è un ragazzo padovano che delle abbuffate ha fatto un mestiere, e il 30 settembre sarà a Sacile. Si chiama Thomas Hungry, ed è di Cittadella. Su Youtube lo seguono in 300mila e i suoi video hanno ottenuto più di 56 milioni di visualizzazioni. Mangiando. Thomas non fa altro, e si abbufferà anche a Sacile, dove sarà ospite del Chickis, il locale del pollo fritto che ha aperto i battenti la scorsa primavera.

«Lo abbiamo invitato per una sfida: divorerà nel più breve tempo possibile un super panino del peso di un chilo e mezzo, con pollo fritto e un sacco di altra roba. Chi se la sentirà potrà sfidare Thomas cercando di impiegare meno tempo di lui nel divorare la grande portata» - racconta Alessio, gestore insieme alla moglie Anna del locale di strada Camolli. I due sono diventati genitori per la seconda volta due mesi fa di un bambino, che hanno deciso di chiamare Falco.

Tornando a Thomas, il padovano ha alle spalle una sfida ipercalorica in cui si è fatto fuori un panino da tre chili in circa 40 minuti: «Se qualcuno vuole allenarsi a casa, noi stimiamo che il venerdì che sarà nostro ospite ce la faccia in meno di venti minuti.» Alex si attende una ventina di sfidanti - alcuni si sono già prenotati - e un folto pubblico: «Del resto, i giovani ormai guardano molto di più Youtube che la televisione e Thomas è un tipo davvero simpatico».

Andando in giro a caccia di calorie, verrebbe da pensare sia abbondantemente sovrappeso. Invece il 33enne è in formissima. In effetti, quando non se ne va in giro a divorare per sport, se ne sta a dieta ed è in palestra non meno di tre ore al giorno. Thomas Marenduzzo, questo il suo vero cognome, prima di mangiare davanti a pubblico e telecamere di mestiere faceva il muratore e si era anche trasferito in Inghilterra in cerca di fortuna. È stato lì che è iniziato tutto: il video in cui ingurgita 20mila calorie in un solo giorno gli è valso 400 mila visualizzazioni in rete e l’inizio di una carriera quanto meno particolare. Tra le sue prove culinarie, ha ingerito 25 big Mac uno dopo l’altro, si è mangiato 40 fette al latte della nota marca e poi ci ha aggiunto un pollo intero.