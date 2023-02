TRIESTE Dopo la travolgente esibizione come superospiti al Festival di Sanremo, che li ha visti tornare sul palco da cui è partita la loro inarrestabile ascesa nel 2021, i Måneskin annunciano a sorpresa la “Data Zero” del loro primo tour negli stadi (una produzione Vivo Concerti). Domenica 16 luglio si esibiranno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. I biglietti per l’atteso concerto – organizzato da Fvg Music Live e VignaPR con il Comune di Trieste e PromoTurismoFvg - saranno in vendita a partire dalle 11 di lunedì prossimo su Ticketone.it. Negli ultimi due anni i Måneskin hanno letteralmente conquistato il mondo: il loro nuovo disco “Rush”, pubblicato lo scorso 20 gennaio, attualmente è al primo posto in 15 classifiche diverse e nella Top 5 di 20 Paesi; hanno conquistato 18 dischi di Diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d’oro e hanno totalizzato oltre 7 miliardi di streaming. Quello che stanno facendo i Måneskin, la band italiana più famosa al mondo di tutti i tempi, è davvero qualcosa di irripetibile e questi numeri poi si riflettono pure dal vivo, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e un tour interminabile: dal Giappone all’America, dai più importanti club ai principali festival rock, nominati nella categoria Best New Artist ai Grammy Awards 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA