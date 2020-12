Mamma ammazzata a coltellate, un IBAN per aiutare i figlioletti di Aurelia Ecco come fare

ROVEREDO - Un conto corrente provvisorio è stato acceso dai Comuni di Roveredo e San Quirino, come pure dalle rispettive parrocchie, per dare un aiuto concreto ai due figli di Aurelia Laurenti, la trentaduenne uccisa a coltellate dal compagno e padre dei bambini, Giovanni Forciniti. Un'iniziativa voluta da subito, nata per assicurare un futuro ai bimbi di 3 e 8 anni, che segue le tante alle quali hanno dato vita le amiche della donna e le due comunità. Giocattoli e vestiario sono già stati portati ai bambini che per ora vivono con i nonni materni, perchè l'abitazione dove è avvenuto l'omicidio e dove si trovavano tutte le cose dei due fratellini, è ancora sotto sequestro per consentire con il prosieguo delle indagini.

L'IBANIl conto è stato acceso alla Bcc di Pordenone e Monsile.

L'Iban è IT47U08356650800000067381

Chiunque lo vorrà potrà fare una donazione; i soldi raccolti saranno poi trasferiti nel conto corrente definitivo intestato ai due fratellini, non appena ricevuta l'autorizzazione del giudice, come previsto in caso di minori. Ci sarà un tutore ad amministrare il fondo che aiuterà i bambini, privati dell'affetto più caro, a ipotizzare un futuro più sereno almeno dal punto di vista economico.



L'ADDIO

Lunedì pomeriggio le due comunità di Roveredo e San Quirino si sono strette attorno alla famiglia di Aurelia per l'ultimo saluto alla trentaduenne. Al funerale era presente anche il bimbo di 8 anni che ha commosso tutti i presenti quando ha letto una letterina per la mamma, nella quale le esprimeva tutto il suo amore e i ringraziamenti per quello che aveva fatto. Poche parole per dire anche alla mamma di stare tranquilla, che al fratellino più piccolo ci avrebbe pensato lui, il più grande.





