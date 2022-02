Mamma ubriaca alla guida e con una figlioletta in auto: folle fuga e inseguimento

PORDENONE - Un rocambolesco inseguimento per la città di Pordenone ha visto protagonisti una donna, alla guida di una Fiat Punto, ed una pattuglia della polizia locale. Nei giorni scorsi gli agenti hanno notato una macchina in via Santa Caterina ferma in mezzo alla carreggiata. Immediatamente intervenuti, pensando ad un malore del conducente, hanno attivato i lampeggianti e, scesi dal veicolo, sono andati a sincerarsi delle condizioni degli occupanti. Alla vista degli operatori, una donna, conducente del veicolo, ha abbassato il finestrino urlando loro di togliersi le mascherine «che non servivano» e di occuparsi di cose più importanti. All’interno della vettura c’erano altre due persone tra cui una bambina, sua figlia. Alla richiesta degli agenti di esibire i documenti, l’automobilista è partita sgommando e zigzagando, percorrendo alcune vie del centro cittadino.

E’ nato un lungo e pericoloso inseguimento. Con alcune manovre persuasive, gli agenti della municipale sono riusciti ad evitare incidenti alla donna e a dirigere la sua vettura verso piazzetta Costantini, fermandola in sicurezza. Visti i sintomi ed il forte alito vinoso, la donna, iraconda e su di giri, è stata sottoposta alla prova dell’alcoltest risultando avere un tasso due volte e mezzo superiore al minimo consentito dalla legge. Sul posto sono intervenute altre due pattuglie della polizia locale mentre la bimba è stata accompagnata lontano dalla scena. La donna è stata indagata per guida in stato di ebbrezza e sanzionata per non essersi fermata all’alt della polizia locale. La patente le è stata ritirata.