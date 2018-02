«Vado da mamma, sta male»: ma fugge in Romania con la figlioletta

di Cristina Antonutti

PORDENONE - Se n'è andata da casa portandosi via ladi quattro anni,e infischiandosene del provvedimento con cui il Tribunale di Pordenone le ordina di consegnare la piccola al papà. Laieri è stataper sottrazione di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del magistrato. Il vpo Beatrice Toffolon aveva chiesto 10 mesi di reclusione, ma il giudice Iuri De Biasi è stato ancor più severo. L'imputata,e all'epoca dei fatti residente in provincia di Pordenone, difesa d'ufficio dall'avvocato Fabio Marcolungo, è stata condannata alla pena di 1 anno e 4 mesi. È stata anche sospesa dall'esercizio della responsabilità genitoriale e condannata a risarcire con 20mila euro la parte civile, che si era costituita con l'avvocato Laura Ferretti (dovrà rifondere 3.400 euro di spese legali).Erano una coppia felice. La nascita di una figlia, nel 2011, aveva portato ancor più armonia nel nucleo familiare di origine romena. A giugno 2015 tutto si è capovolto. Improvvisamente. «Devo andare in Romania, mia madre sta molto male e devo starle vicino», ha annunciato la moglie. Il consorte non ha obiezioni, nulla da ridire nemmeno sul fatto che la donna partirà con la figlia di quattro anni. Lui lavora come operaio nella zona del Mobile, non avrebbe tempo di occuparsi della piccola e ritiene che sia giusto che la bimba resti con la mamma durante quello che doveva essere un breve soggiorno nella terra d'origine. I problemi cominciano quando. Non si fa trovare al telefono, non c'è modo di contattarla. Il marito presenta unaai Carabinieri e, quando capisce che la moglie non ha nessuna intenzione di tornare a casa e di riportargli la figlia, la denuncia per sottrazione di minore...