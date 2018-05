Litiga con la figlia 15enne: la mamma furibonda investe lei e un passante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - (G.P.) Un pomeriggio di follia e di rabbia rischia di costare caro a unaresidente nel sanvitese. Su di lei pende infatti unaa piede libero per lesioni personali, e a conti fatti poteva andarle molto peggio se i traumi provocati allae a unsi fossero rivelati più gravi dopo l'. Già, perchè la donna in preda all'ira ha prima centrato con la propria auto une poi ha utilizzato lo stesso trattamento con la, con la quale aveva appena avuto unpiuttosto acceso.Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì. Mamma e figlia si trovavano a qualche centinaio di metri da casa a bordo della loro auto. Tra le due è scoppiata una violenta lite, tanto che la madre avrebbe più volte alzato le mani contro la figlia mentre si trovavano all'interno dell'abitacolo. Maltrattamenti, come li hanno definiti i carabinieri, che si sono consumati sotto gli occhi di un passante che, senza pensarci troppo, ha deciso di intervenire per evitare che la lite degenerasse...