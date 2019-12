Mamma esasperata fa arrestare il figlio 19enne: «Mi ha rubato l'auto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Aveva nello zainetto 36 dosi di psicofarmaci, ma era convinto di aver acquistato eroina. A fermarlo martedì scorso sono stati i carabinieri di Azzano Decimo, dopo che la madre si era rivolta a loro denunciando l'ennesima fuga del figlio diciannovenne che le ha rubato l'auto. «Non ha la patente, gliel'hanno ritirata e ha preso la mia macchina senza autorizzazione. Fermatelo... Non ne posso più». Il grido disperato di una madre, e non era il primo, rimasta drammaticamente vedova da giovane che quel figlio lo ha cacciato di casa perché non studia, non lavora e frequenta compagnie pericolose.