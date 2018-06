La moglie fugge di casa: marito violento va dai carabinieri e viene denunciato

di Paola Treppo

MANIAGO (Pordenone) - Maltratta ela moglie per un anno fino a che la donna, spaventata per l'ennesima sfuriata, decide die di rifugiarsi daglicon con la figlia minorenne.Lui, un giovane uomo di, non trovandola più a casa, va da carabinieri per avere informazioni sulla sua scomparsa. Quando arriva in caserma i militari dell'Arma si accorgono che ha assuntoViene sottoposto a unae trovato in possesso di 4 grammi di marijuana e di 10 semi della stessa sostanza; l'uomo ha detto di aver acquistato la "maria" su internet. La sostanza è stata sequestrata per esaminare il principio attivo.Intanto l'uomo è stato segnalato come assuntore alla Prefettura ed è statoa piede libero per