In tre ore 36,6 millimetri di pioggia a Polcenigo, allagamenti e alberi caduti nella Bassa Pordenonese

PORDENONE - Il fortunale che nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 agosto, si è abbattuto in provincia di Pordenone ha causato allagamenti, cadute di alberi e grossi rami. La maggior parte della trentina di interventi effettuati nella giornata dai Vigili del fuoco del Comando di Pordenone riguardano il maltempo che ha copito soprattutto Cordovado, Chions, Brugnera,

Porcia, San Vito al Tagliamento, Budoia, Cordenons e Maniago.



Fiumi e torrenti sono sotto i livelli di guardia, anche se nel giro di tre ore sono caduti 36,6 millimetri di pioggia in località Candaglia, a Polcenigo, 17,7 a San Vito al Tagliamento e 15,6 a Cordenons. Il vento ha raggiunto velocità fino a 23,1 m/s a Pordenone e 19,8 m/s a San Vito al Tagliamento.



A Brugnera l'intervento più impegnativo per i Vigili del fuoco, che hanno dovuto rimuovere un grosso albero che a causa del vento si è adagiato sui fili della linea elettrica. © RIPRODUZIONE RISERVATA