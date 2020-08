E' arrivata l'ondata di maltempo, pioggia e disagi lungo la Pedemontana

PORDENONE - La giornata calda e afosa come poche altre si è conclusa posticipando le previsioni del tempo che parlavano di piogge e vento forte fin dal pomeriggio. Le prime nubi dense e nere hanno oscurato il cielo intorno alle 19 di sabato, regalando il tanto atteso fresco ma portandosi dietro danni e una notte di super lavoro per i vigili del fuoco. Il maltempo ha colpito soprattutto la Pedemontana Pordenonese, da Budoia sino a Maniago. I primi interventi delle squadre dei vigili del fuoco hanno riguardato il territorio comunale di Polcenigo dove si è anche verificato un problema con l’energia elettrica nella zona del Gorgazzo; lungo la strada che porta ad Aviano sono caduti alcuni alberi sulla strada che sono stati rimossi rapidamente, perchè pericolosi per la circolazione; segnalate anche tegole e camini pericolanti.

Ad Aviano lo scenario era lo stesso, con diversi alberi caduti sulla sede stradale (foto dal profilo Facebook di Massimo Cipolat Padiel) e in alzune zone la stessa fine l’hanno fatta i cavi dell’Enel, causando interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica. Lungo la strada che corre dietro il perimetro della base aerea un albero pericolante minacciava di cadere su una casa. Ci sono state anche segnalazioni di coperture di tetti volate via che in un caso hanno lasciato scoperte delle lastre di eternit. I vigili del fuoco hanno subito iniziato il lavoro per mettere in sicurezza l’area e far sì che la pericolosa fibra non si disperdesse nell’ambiente.

A Maniago gli interventi, anche in questo caso, hanno riguardato alberi caduti e lamiere volate sulla strada. A Pradis di Vito d’Asio un fulmine ha innescato un incendio boschivo rapidamente spento dai vigili del fuoco. Il lavoro delle squadre si è protratto a lungo anche nei comuni di Montereale, Budoia, Frisanco e Cavasso Nuovo. Le previsioni meteo indicano per oggi ancora maltempo con vento forte e piogge intense.

© RIPRODUZIONE RISERVATA